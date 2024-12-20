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Mash: ФНС закрыла компанию «Философия ненасилия» иноагента Андрея Макаревича*

Mash: ФНС закрыла компанию «Философия ненасилия» иноагента Андрея Макаревича*

Андрея Макаревича* и Рубена Апресяна лишили «Философия ненасилия» – фирму закрыли по указанию ФНС.Теперь больше нет так компании «Философия ненасилия», которую в январе прошлого года.

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