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Киевские власти заявили о намерении окончательно принять «формулу мира» Зеленского на саммите в Швейцарии

Киевские власти заявили о намерении окончательно принять «формулу мира» Зеленского на саммите в Швейцарии

Киевские власти продолжают усердно готовиться к так называемому саммиту мира, который должен состояться в середине июня в Швейцарии.

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НП
Наталья Павлова
Киевские власти заявили о намерении окончательно принять «формулу мира» Зеленского на саммите в Швейцарии? И что это для них изменит?
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