Узнавшая о судьбе сына россиянка оставила работу и уехала на СВО

Жительница Ноябрьска оставила работу и уехала на СВО, когда не стало ее сына Жительница города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Наталья Серебрякова оставила работу и уехала на специальную военную операцию (СВО), когда узнала о судьбе сына.