Срок расследования дела сотрудника ЦТА Демченко продлили до конца ноября

Срок расследования уголовного дела Алексея Демченко, ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД), который обвиняется в участии в террористической организации «Артподготовка»*, продлен до конца ноября.
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