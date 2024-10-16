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Срок расследования дела сотрудника ЦТА Демченко продлили до конца ноября

Срок расследования дела сотрудника ЦТА Демченко продлили до конца ноября

Срок расследования уголовного дела Алексея Демченко, ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД), который обвиняется в участии в террористической организации «Артподготовка»*, продлен до конца ноября.

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