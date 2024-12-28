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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квартальнов об 1:0 с «Динамо»: «Минск нахватал удалений, хорошо, что выстояли. Демченко дал нам шанс, забили гол – этого хватило»

«Терпеливая игра с нашей стороны. Но нахватали удалений, хорошо, что ребята выстояли, знали, что у соперников хорошее большинство.

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