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Политолог Марков предположил, что ВСУ начнут наступление в районе Пасхи, чтобы в праздник «пролить побольше православной кровушки»

Политолог Марков предположил, что ВСУ начнут наступление в районе Пасхи, чтобы в праздник «пролить побольше православной кровушки»

Вооруженные силы Украины начнут наступать в районе Пасхи, которая в текущем году будет отмечаться 16 апреля, чтобы в праздник «пролить побольше православной кровушки».

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