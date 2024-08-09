"Они крупней Искандеров и летят как-то странно!" Переполох у соседей. Наши наконец-то перестали стесняться.
Корейская баллистика нагрянула в Кыюф
Комментарии
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Людмила Лиханова
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8 час.
Владимир Петров
На картинке военный (-ая) - явно южнокорейский (-ая) - форма пиксельная, берет американского фасона. У военных КНДР форма иная, производная от от советской формы. Опять нам втюхивают в качестве позитива образы врагов. Автора коллажа - к стенке.
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7 час.
серый777 котов
а что толку от тамошней цыганской армии
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6 час.
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