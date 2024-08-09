Корейская баллистика нагрянула в Кыюф

Владимир Петров

На картинке военный (-ая) - явно южнокорейский (-ая) - форма пиксельная, берет американского фасона. У военных КНДР форма иная, производная от от советской формы. Опять нам втюхивают в качестве позитива образы врагов. Автора коллажа - к стенке.