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Корейская баллистика нагрянула в Кыюф

Корейская баллистика нагрянула в Кыюф

"Они крупней Искандеров и летят как-то странно!" Переполох у соседей. Наши наконец-то перестали стесняться.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
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8 час.
Владимир Петров
На картинке военный (-ая) - явно южнокорейский (-ая) - форма пиксельная, берет американского фасона. У военных КНДР форма иная, производная от от советской формы. Опять нам втюхивают в качестве позитива образы врагов. Автора коллажа - к стенке.
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7 час.
серый777 котов
а что толку от тамошней цыганской армии
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6 час.

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