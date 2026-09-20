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Трамп анонсировал появление «AI-царя» и новой структуры по надзору за ИИ

Трамп анонсировал появление «AI-царя» и новой структуры по надзору за ИИ

Президент США Дональд Трамп объявил о планах создать структуру под названием «Силы искусственного интеллекта» (AI Force) по образцу Космических сил.

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