Крымчанин выиграл всероссийские соревнования

В Саранске проходят престижные всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России». Фото: Всероссийская федерация плаванияВ течение 5 дней более 700 спортсменов из 69 регионов (юноши 15-16 лет и девушки 13-14 лет, юниоры 17-18 лет и юниорки 15-17 лет) разыгрывают 42 комплекта наград.