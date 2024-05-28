«Настя относится спокойно», — муж Заворотнюк Чернышев сделал заявление о «романе» с Грановской

Порой звезды и сами не знают о том, с кем встречаются… Условно, конечно. СМИ и анонимные источники так часто приписывают им романы, что знаменитые личности не успевают отследить, с кем их сводят и разводят на просторах интернета.
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