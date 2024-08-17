Как по-научному резать торт, чтобы он не обветривался?

Метод, при котором разрезанный пирог не высыхает, был предложен более 100 лет назад. Профессор математики из Университета Бата Великобритании Крис Бадд популяризировал метод отрезания кусочков от торта так, чтобы впоследствии не оставалось открытых участков, которые могут заветриться и засохнуть.