Пятого декабря в Архангельской области ожидается аномальное похолодание

Такую информацию передаёт Северное УГМС — по данным синоптиков, отклонение средней суточной температуры воздуха от климатической нормы составит семь градусов и болееТакую информацию передаёт Северное УГМС — по данным синоптиков, отклонение средней суточной температуры воздуха от климатической нормы составит семь градусов и болееПохолодание сохранится в течение пяти дней — с пятого по десятое декабря.