Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Спецоперация в Алматы: изъяты прекурсоры к «синтетике» на 420 миллионов тенге

Спецоперация в Алматы: изъяты прекурсоры к «синтетике» на 420 миллионов тенге

Полицейские Алматы при содействии КНБ и координации прокуратуры провели специальную операцию. В нескольких районах Алматы и области задержали девятерых участников преступной группы, которая занималась сбытом прекурсоров — основной компонент синтетического наркотика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх