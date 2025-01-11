Спецоперация в Алматы: изъяты прекурсоры к «синтетике» на 420 миллионов тенге

Полицейские Алматы при содействии КНБ и координации прокуратуры провели специальную операцию. В нескольких районах Алматы и области задержали девятерых участников преступной группы, которая занималась сбытом прекурсоров — основной компонент синтетического наркотика.
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