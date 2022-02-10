MEMO: Москва уже указала, каков будет её ответ на нежелание США дать гарантии безопасности

Российское руководство не удовлетворил ответ США на требования гарантий безопасности. После этого РФ объявила об активизации военного сотрудничества с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа, пишет британское интернет-издание Middle East Monitor (MEMO).
Российское руководство не удовлетворил ответ США на требования гарантий безопасности. После этого РФ объявила об активизации военного сотрудничества с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа, пишет британское интернет-издание Middle East Monitor (MEMO).
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