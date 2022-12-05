Советский журналист Борис Калягин скончался на 85-м году жизни

На 85-м году жизни скончался советский журналист Борис Калягин. Прощание с ним состоится 7 декабря в 12:00, пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора института медиа факультета креативных индустрий НИУ «Высшая школа экономики» Олега Дмитриева.