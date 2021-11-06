На днях замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, выступая в парламенте, сказал буквально следующее: «Поляки на Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова».
На днях замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, выступая в парламенте, сказал буквально следующее: «Поляки на Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова».
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