Цену похмельного набора-2025 подсчитали в Новосибирске

Новосибирск занял 3 место в рейтинге дешевых похмельных наборов в Сибири. В индекс похмельного дня входит стоимость набора напитков и продуктов, которые помогают быстро восстановить работоспособность и хорошее самочувствие.
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