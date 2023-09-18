«Давайте снова дружить» - Финны опять поменяли позицию по отношению к России и вспомнили о возможности диалога
Складывается впечатление, что финны сами не знают, чего хотят. Сначала их не устраивало весьма комфортное и выгодное нахождение в составе Российской империи, потом они начали разговоры о великой Финляндии, тем самым спровоцировав начало предвоенной финской кампании.
Комментарии
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Особенно не уважают свой народ, забывая о том что сами часть этого народа.
Зачем нам такие друзья и деловые партнёры, если задрав штаны до бодбородка бегут в союз к нашим врагам. Выбрали НАТО, теперь "пусть ковыляют по тихонечку, про живут как нибудь". Не хотят жить в мире дружбе, пусть их теперь США экономически поднимают (а США это надо, плодить себе конкурентов). Так что померла Финляндия, так померла.
С хера ли? С них по ящику -это еще куда ни шло и столько же на похмелье и раз в месяц!
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