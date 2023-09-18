«Давайте снова дружить» - Финны опять поменяли позицию по отношению к России и вспомнили о возможности диалога

Особенно не уважают свой народ, забывая о том что сами часть этого народа.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Зачем нам такие друзья и деловые партнёры, если задрав штаны до бодбородка бегут в союз к нашим врагам. Выбрали НАТО, теперь "пусть ковыляют по тихонечку, про живут как нибудь". Не хотят жить в мире дружбе, пусть их теперь США экономически поднимают (а США это надо, плодить себе конкурентов). Так что померла Финляндия, так померла.