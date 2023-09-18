Медвежий угол

38 009 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Пашшёл НАХН, гадючка!Пожилой израильск...
  • валентина пожиленко
    Сатана, нагло подняв голову, триумфальным маршем шествует уже по всему миру, пожиная себе обильные плоды. Становится ...Пожилой израильск...
  • Александр Денисов
    Так называемая армия войска польского на 90% была сформирована из граждан СССР, а другая армия из поляков генерала Ан...Вслед за КНДР, по...

«Давайте снова дружить» - Финны опять поменяли позицию по отношению к России и вспомнили о возможности диалога

«Давайте снова дружить» - Финны опять поменяли позицию по отношению к России и вспомнили о возможности диалога

Складывается впечатление, что финны сами не знают, чего хотят. Сначала их не устраивало весьма комфортное и выгодное нахождение в составе Российской империи, потом они начали разговоры о великой Финляндии, тем самым спровоцировав начало предвоенной финской кампании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Марина Биченова
Особенно не уважают свой народ, забывая о том что сами часть этого народа.
Ответить
3 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Зачем нам такие друзья и деловые партнёры, если задрав штаны до бодбородка бегут в союз к нашим врагам. Выбрали НАТО, теперь &quot;пусть ковыляют по тихонечку, про живут как нибудь&quot;. Не хотят жить в мире дружбе, пусть их теперь США экономически поднимают (а США это надо, плодить себе конкурентов). Так что померла Финляндия, так померла.
Ответить
2 час.
мЗ
мирас Закироув
С хера ли? С них по ящику -это еще куда ни шло и столько же на похмелье и раз в месяц!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх