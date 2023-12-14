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Бочкарёв: начались монолитные работы в двух тоннелях на участке МСД от МКАД до Солнцева — Бутова — Варшавского шоссе

Бочкарёв: начались монолитные работы в двух тоннелях на участке МСД от МКАД до Солнцева — Бутова — Варшавского шоссе

Строители в Москве приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра, который соединяет МКАД и Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщил заммэра Андрей Бочкарёв.

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