Бочкарёв: начались монолитные работы в двух тоннелях на участке МСД от МКАД до Солнцева — Бутова — Варшавского шоссе

Строители в Москве приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра, который соединяет МКАД и Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщил заммэра Андрей Бочкарёв.
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