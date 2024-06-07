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Новое открытие может изменить взгляд на причину землетрясений

Новое открытие может изменить взгляд на причину землетрясений

Совершенно новый взгляд на природу землетрясений предложили ученые из Университета Брауна (США). Они пришли к выводу, что место и силу сейсмических толчков можно предсказать, опираясь на структуру горных пород в местах разломов.

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