Новое открытие может изменить взгляд на причину землетрясений

Совершенно новый взгляд на природу землетрясений предложили ученые из Университета Брауна (США). Они пришли к выводу, что место и силу сейсмических толчков можно предсказать, опираясь на структуру горных пород в местах разломов.
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