В данной публикации мы продолжим разговор на тему того, какая судьба может ожидать другие непризнанные республики на территории постсоветского пространства после падения Арцаха, или Нагорного Карабаха, как он теперь, наверное, будет называться в составе Азербайджана.
Как Россия может обеспечить безопасность Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии
Комментарии
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VG
Vasily Golov
На Россию напали.Или пост для глупцов? Мы ждем действий от властей,а сами бежим за границу.Более 1 млн убежало от частичной мобилизации в зону СВО.Увезли с собой деньги,в рублях и валюте.70% возвратилась.Деньги кончились и они не нужны там.Призывник не пригоден к боям.На это надо обучение 3-5 лет. Пусть там гибнут другие.Государство должно обеспечить мою безопасность.Но я не умею обезопасить себя и семью.Немощный.Что государство не объявит военное положение.Не пойдет.Все убегут за границу.Переждать там.
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8 час.
Андрей Stan
)))) Типичный ублюдок - журналах... "рассуждает" о вещах, в которых разбирается как свинья в апельсинах.... )))))) 1. С 1 марта, в ПМР начали призыв 30 000 резервистов... 2. Под Тирасполем, полностью остановили ВВП... естественно, её охранят... 3. Этот ушлёпок совсем не понимает, что авиации лететь ещё ближе... базы в Крыму тому подтверждение... А Калибрам и прочим средствам дистанционного влияния совсем близко...))) И что там этот драный ИксперД вякнул про не возможность морского десанта в Одессе?... )))) а) десант может быть и комбинированным... Обработка ракетами и авиацией ВСЕХ позиций 404, арта, ПКРУ и ПВО. ВДВ - как вариант, в Ю.Бессарабии высаживается; морская пехота, к примеру, высаживается у "Затоки"... А там и Гагаузия и ПМР уже соприкасаются... сама Одесса будет достаточно "просто" взята... крупных воинских формирований близ Одессы нет... ))) В ПМР будет высажен десант ВДВ, а на ВПП Тирасполя, начнут прибывать самолеты с усилением... ))) Это, что касается доступности... ))) Если Молдова рыпнется? ))) Калибры и семейство ракет Х быстро успокоят Молдову вплоть до Румынии... )))
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7 час.
Борис Виленский
Пока не возьмём Одессу и Николаев, проблему Приднестровья будет трудно решить. А ещё надо привлечь на помощь Гагаузию, которая против Молдовы и ещё больше против Румынии.
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6 час.
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