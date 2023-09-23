Как Россия может обеспечить безопасность Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии

На Россию напали.Или пост для глупцов? Мы ждем действий от властей,а сами бежим за границу.Более 1 млн убежало от частичной мобилизации в зону СВО.Увезли с собой деньги,в рублях и валюте.70% возвратилась.Деньги кончились и они не нужны там.Призывник не пригоден к боям.На это надо обучение 3-5 лет. Пусть там гибнут другие.Государство должно обеспечить мою безопасность.Но я не умею обезопасить себя и семью.Немощный.Что государство не объявит военное положение.Не пойдет.Все убегут за границу.Переждать там.

Андрей Stan

)))) Типичный ублюдок - журналах... "рассуждает" о вещах, в которых разбирается как свинья в апельсинах.... )))))) 1. С 1 марта, в ПМР начали призыв 30 000 резервистов... 2. Под Тирасполем, полностью остановили ВВП... естественно, её охранят... 3. Этот ушлёпок совсем не понимает, что авиации лететь ещё ближе... базы в Крыму тому подтверждение... А Калибрам и прочим средствам дистанционного влияния совсем близко...))) И что там этот драный ИксперД вякнул про не возможность морского десанта в Одессе?... )))) а) десант может быть и комбинированным... Обработка ракетами и авиацией ВСЕХ позиций 404, арта, ПКРУ и ПВО. ВДВ - как вариант, в Ю.Бессарабии высаживается; морская пехота, к примеру, высаживается у "Затоки"... А там и Гагаузия и ПМР уже соприкасаются... сама Одесса будет достаточно "просто" взята... крупных воинских формирований близ Одессы нет... ))) В ПМР будет высажен десант ВДВ, а на ВПП Тирасполя, начнут прибывать самолеты с усилением... ))) Это, что касается доступности... ))) Если Молдова рыпнется? ))) Калибры и семейство ракет Х быстро успокоят Молдову вплоть до Румынии... )))