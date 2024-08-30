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В ООН готовы изучить данные о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области

В ООН готовы изучить данные о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области

Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан заявил РИА Новости, что ведомство готово изучить любую информацию о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области, но пока никаких данных не поступало.

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