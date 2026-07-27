Скорость звездообразования в Андромеде значительно замедлилась за последние полмиллиарда лет

Астрономы констатируют резкое снижение темпов рождения новых звёзд в галактике Андромеда. За последние 500 миллионов лет скорость звездообразования в соседней с Млечным путём системе уменьшилась примерно в пять раз.
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