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Царьград

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Регионы пылают от дронов ВСУ: Россию истощают, а власти не слышат подсказки - Пинчук напомнил, как защитить нефтебазы

Регионы пылают от дронов ВСУ: Россию истощают, а власти не слышат подсказки - Пинчук напомнил, как защитить нефтебазы

От дронов ВСУ пылают многие регионы России, и цель всей этой акции очевидна - нашу страну пытаются истощить, путём повреждения стратегически важных объектов, которые крайне сложно восстановить в сжатые сроки.

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Комментарии
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Амара Карпова
Надеюсь, что хоть ответки будут🙏
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