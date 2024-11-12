«Достаем стандарты»: мэр поручил начать убирать город «с хорошим качеством по нормативам»

Ранее начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев заявлял, что муниципальные службы, ответственные за уборку дорог и тротуаров, готовы к зиме.
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