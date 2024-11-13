С пересадкой чиновников на общественный транспорт решили повременить

Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал отклонить законопроект, который обязывал чиновников два раза в неделю вместо личных или служебных автомобилей - ездить на работу общественным транспортом.
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