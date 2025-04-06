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Ферстаппен подарил «Хонде» победный шлем с последнего совместного Гран-при Японии: «Мощь мечты»

Ферстаппен подарил «Хонде» победный шлем с последнего совместного Гран-при Японии: «Мощь мечты»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Японии – последнем этапе в Сузуке, который «Хонда» провела с австрийской командой.

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