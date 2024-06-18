Воронежский госуниверситет теряет ректора из-за взятки

Прошло чуть больше суток с того момента, как стало известно о задержании по подозрению в даче крупной взятки ректора Воронежского государственного университета 53-летнего Дмитрия Ендовицкого и его подельника - заведующего кафедрой экономфака 75-летнего Юрия Трещевского.