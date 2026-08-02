Прауд: ударом по судну Ирана Зеленский показал Трампу свою лояльность

Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что удар по иранскому судну, который он связывает с действиями Украины, мог быть попыткой Владимира Зеленского продемонстрировать поддержку политики президента США Дональда Трампа.
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