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Аргументы и Факты

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Прауд: ударом по судну Ирана Зеленский показал Трампу свою лояльность

Прауд: ударом по судну Ирана Зеленский показал Трампу свою лояльность

Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что удар по иранскому судну, который он связывает с действиями Украины, мог быть попыткой Владимира Зеленского продемонстрировать поддержку политики президента США Дональда Трампа.

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