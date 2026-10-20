Президент США Дональд Трамп крайне разочарован в Европе и Украине, которые не приняли его мирный план, и накануне вероятной встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином пытается сломать сложившую конструкцию, заставив подчиниться своей воле.