Дикость.Павел Дацюк — прирожденный лидер. Причем легенда «Детройта» относился не к хоккеистам силового плана, которые заводят команду с помощью грубой силы — отборного мата в раздевалке, жестких силовых приемов или драк на льду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии