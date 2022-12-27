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RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, «льющих помои» в рунете

RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, «льющих помои» в рунете

Хакерская группа RaHDit выложила данные тысячи украинских активистов, «льющих помои» в рунете. «Мы подготовили предновогоднюю серию списков, раскрывающих киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных.

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