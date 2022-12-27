RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, «льющих помои» в рунете

Хакерская группа RaHDit выложила данные тысячи украинских активистов, «льющих помои» в рунете. «Мы подготовили предновогоднюю серию списков, раскрывающих киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных.
Популярные статьи
- В ходе наступления: российские ВС на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наёмников
- Возбуждены дела о госизмене и шпионаже: ФСБ пресекла деятельность агентов СБУ и ВСУ в трёх регионах России
- Минобороны сообщило о продолжении наступления ВС России на Донецком направлении
Свежие комментарии