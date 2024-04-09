Вице-спикер ГД Чернышов: многодетные родители трудятся на работе и дома

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в беседе с RT подробности внесённого в нижнюю палату парламента законопроекта, которым предлагается сократить продолжительность рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов.
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