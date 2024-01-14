В ГД рассказали, мог ли склад Wildberries уклоняться от уплаты налогов

Global Look Press/Maksim Konstantinov Заместитель председателя Комитета по экономической политике Государственной Думы РФ Артем Кирьянов рассказал РЕН ТВ, могло ли то, что сгоревший в Санкт-Петербурге склад Wildberries не был введен в эксплуатацию, быть схемой уклонения от уплаты налогов.