Сегодня исполняется полгода, как героически погиб на СВО Иванукин Сергей Сергеевич. Просим, всех, кто знал помянуть добрым словом🙏.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня исполняется полгода, как героически погиб на СВО Иванукин Сергей Сергеевич. Просим, всех, кто знал помянуть добрым словом🙏.