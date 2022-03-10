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Беженцы, трудные подростки, дети-инвалиды: главные вопросы на встрече Владимира Путина и детского омбудсмена

Беженцы, трудные подростки, дети-инвалиды: главные вопросы на встрече Владимира Путина и детского омбудсмена

Накануне произошла встреча Владимира Путина и уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Мария Львова-Белова рассказала главе государства о направлениях деятельности и также попросила поддержки от государства по нескольким важным программам.

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