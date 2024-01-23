Семье Артемьевых присвоили звание Почётных строителей России

Награды Владимир Федорович и Ирина получили на выставке «Россия» от главы Минстроя России Ирека Энваровича Файзуллина О награждении старших представителей династии Артемьевых с своём телеграм-канале сегодня сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии