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В России стартовали продажи трекера Apple AirTag по цене 2990 рублей

В России стартовали продажи трекера Apple AirTag по цене 2990 рублей

Сегодня Apple начала продавать в России свой первый трекер для поиска предметов AirTag. Благодаря поддержке сверхширокополосной связи, точность определения местоположения устройства очень высока, погрешность составляет не более одного сантиметра.

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