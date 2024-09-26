Журналист The Athletic Лазарус: «Чикаго» рассматривает Капризова как потенциальное приобретение через два года. Хочет ли он этого сейчас? Нет»

«Позвольте мне, пожалуйста, пояснить: еще в июне я сообщал, что «Блэкхокс» рассматривают Капризова как потенциальное крупное приобретение через два года, так сказать, Мариана Госса этого поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «К черту Израиль и все страны, поддерживающие такое. Свободу Палестине ». Зиеш об израильских солдатах в секторе Газа
- Боец ЧВК «Вагнер» украл у друзей 900 тысяч рублей и проиграл их на ставках
- Ткачук о Белгороде: «Каждый день – воздушные тревоги. По городу стоят убежища из блоков. В общем, не сильно комфортно, но человек может привыкнуть к любому»
Свежие комментарии