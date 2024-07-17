Американские ученые выявили, что стимуляция мозга снижает функциональную связность и повышает чувство осознанности

Американские ученые провели успешный эксперимент по изучению влияния транскраниальной сфокусированной ультразвуковой стимуляции головного мозга на функциональную связность сети пассивного режима работы мозга.
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