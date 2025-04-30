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Царьград

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  • Часовщик
    А автоматы им зачем,хорошо хоть цыгане не отняли.Креста на них нет...
  • Сергей Андросов
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  • Галина Сидоренко
    Так она не уезжает, ребята Вы чего?....Тут же у неё бизнес... как она без него... В добавок Плющенко и дети.... Она н...Рудковская переез...

Пять советов для идеального автопутешествия на майские праздники

Пять советов для идеального автопутешествия на майские праздники

Как подготовиться к путешествию на авто в майские праздники.В преддверии продолжительных майских праздников, когда многие планируют отправиться в путешествия на автомобиле, важно помнить о нескольких советах для комфортного передвижения по магистралям.

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