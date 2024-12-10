Джейсон Кидд: «Стоктона не упоминают в числе пяти лучших разыгрывающих, но он должен быть в Топ-2»

Отвечая на вопрос о Крисе Поле, который потеснил его со 2-го места по количеству передач в истории НБА, главный тренер «Мэверикс» вспомнил о возглавляющем этот рейтинг с большим отрывом экс-игроке «Джаз».
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