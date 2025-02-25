Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +2°, облачно• Севастополь: +5°, облачно• Ялта: +6°, облачно• Алушта: +6°, облачно• Евпатория: +4°, облачно• Саки: +4°, облачно• Бахчисарай: +4°, небольшой снег• Джанкой: 0°, облачно• Судак: +4°, облачно• Феодосия: +1°, облачно Читать подробнее>>> .
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