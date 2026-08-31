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Иркутск Сегодня

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Автобусы Иркутска поменяют маршруты на время крестного хода

6 сентября с 7:00 до 13:30 в Иркутске изменится схема движения автобусов из-за крестного хода в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России».

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