Владивостокцы назвали размер достойной пенсии

По мнению жителей Владивостока, достойная пенсия должна быть 49,5 тысячи рублей в месяц, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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