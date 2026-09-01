Ксения Собчак, Дмитрий Маликов, Анна Хилькевич и другие звезды поделились снимками со школьной линейки

Поздравляем с Днем знаний! Ксения Собчак с сыном Платоном , фото: соцсети Ксении Собчак Лето закончилось, а вместе с ним — каникулы, поздние подъемы и отсутствие домашних заданий.
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