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Ксения Собчак, Дмитрий Маликов, Анна Хилькевич и другие звезды поделились снимками со школьной линейки

Ксения Собчак, Дмитрий Маликов, Анна Хилькевич и другие звезды поделились снимками со школьной линейки

Поздравляем с Днем знаний! Ксения Собчак с сыном Платоном , фото: соцсети Ксении Собчак Лето закончилось, а вместе с ним — каникулы, поздние подъемы и отсутствие домашних заданий.

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