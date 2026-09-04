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Настроение ТВ

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Что такое жилищный вклад? Как сэкономить на автокредите? Почему падают продажи шоколада?

Что такое жилищный вклад? Как сэкономить на автокредите? Почему падают продажи шоколада?

МИЛЛИОН НА ИПОТЕКУОтличные новости для больших семей, особенно для тех, кто живёт на Дальнем Востоке.

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