Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России

Российский лидер Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Соответствующий указ размещён на официальном портале публикования правовых актов.
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