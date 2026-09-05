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Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России

Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России

Российский лидер Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Соответствующий указ размещён на официальном портале публикования правовых актов.

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