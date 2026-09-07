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СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Ростов и Ростовскую область

СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Ростов и Ростовскую область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массированной атаки беспилотников на Ростов и Ростовскую область, произошедшей в ночь на 6 сентября.

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