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Царьград

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Джон Макгинн забил первый гол сезона Лиги чемпионов 2026/27

Джон Макгинн забил первый гол сезона Лиги чемпионов 2026/27

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн открыл счет в новом сезоне Лиги чемпионов в матче против бельгийского «Брюгге».

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